A Kidira, Idy raille Macky: « pourtant, on pouvait prendre un hélicoptère »

Contrairement au candidat sortant, Macky Sall qui a pris un hélicoptère à cause de l'état catastrophique de l'axe Tamba-Bakel, l'opposant Idrissa Seck a choisi d'emprunter la voie terrestre.



Arrivée vers 23h à Kidira où il était attendu, le candidat a déclaré devant les populations: "on pouvait prendre un hélicoptère. J’ai choisi de prendre la voie terrestre avec les journalistes du Sénégal pour constater l'état des routes. Vous savez, on pouvait prendre un hélicoptère. Mais les gens ne vont pas me croire quand je dis que sa vison se limite à Diamniadio", a M. Seck qui s'adressait à Macky Sall, sans le citer.



Idrissa Seck dit avoir constaté depuis plusieurs années les mêmes faits sur cette route. "Des gros porteurs et citernes renversés au bord de la route". Pour lui, Kidira doit avoir "une plateforme logistique de transport, de port sec et une route opérationnelle".



Avant de conclure, il a salué la présence des représentants des différents partis de sa coalition, ainsi que les populations, "fatiguées", sorties en masse pour venir accueillir.