A Médina Gounass, ​Idy démolit le TER de Macky et prédit la mort de la CMU

Le président du parti Rewmi ouvre encore le feu sur le régime de Macky Sall. A l’occasion de sa visite au Khalife de Médina-Gounass, Idrissa Seck s’attaque à la Cmu qui, selon lui, «reste un slogan».



«L'idée de la Cmu est belle, mais malheureusement, c'est resté un slogan creux», a-t-il déploré avant de déclarer : «la plupart des mutuelles de santé que j’ai rencontrées m’ont dit être en faillite, du fait de la dette de l’Etat. Donc, promettre la garantie des soins et imposer à ces mutuelles un niveau d’endettement absolument insupportable, c’est les condamner à la mort et à la mort de l’ensemble du système».



Le président du conseil départemental Thiès va plus loin en s'attaquant au TER. Il est d’avis que l’argent investi dans ce projet serait plus rentable ailleurs.



«Les amis que j'ai en France, dans les collectivités locales, m’ont dit que même eux n’ont pas osé commander le Ter que Macky Sall a commandé », a-t-il renseigné. Avant de révéler que le prix du Ter, déjà «extrêmement coûteux », va augmenter.



«Il semble qu’ils se sont trompés sur le cahier des charges et les opérateurs exigent une révision à la hausse du prix du Ter. Alors que, pour le même montant, on aurait pu, au moins, réaliser le tronçon de 640 kilomètres qui nous (Dakar) sépare de Kidira et poser là-bas un port sec pour que nos amis maliens s’approvisionnent là-bas et n’auront plus besoin de faire venir tous leurs camions et dégrader nos routes», a-t-il révélé.



Considéré comme le «tireur d’élite » sur Macky Sall, l’ancien ministre a adressé des « félicitations » au président de la République pour l’amélioration de l’organisation du Daaka. «Je voudrais, cela risque de vous surprendre, féliciter le gouvernement et le Président Macky Sall pour l’amélioration partielle des conditions d’organisation du Daaka que j’ai constaté de visu», a-t-il conclu.