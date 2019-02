A Ndiassane, Wade zappe la politique et évoque ses racines « Khadr »

Abdoulaye Wade s’est abstenu de parler politique ce vendredi 15 février à Ndiassane où il a été reçu par le Khalife général de la famille Koutiyou. Le « Pape du Sopi » a tout simplement changé de disque. pas de tentative de diabolisation de son successeur Macky Sall, pas de fichier électoral à brûler, pas d’appel à la violence. Me Wade s'est juste limité à présenter ses condoléances, et à recueillir des prières.



A l'entame de ses propos, Wade a fait une révélation sur ses liens de parenté avec la famille hôte. "Mon père est khadr, ma mère l'est aussi. Donc suis le seul à suivre la voix du mouridisme", soutient-il.



Le secrétaire général du Pds de poursuivre: « Quand j'étais étudiant, j'avais un ami qui était le secrataire de Abdourahmane Kounta, Younouss Diallo pour recueillir des prières. Dônc ce lieu est tradionnel, et j'ai sais que que si quelqu'un invoque Dieu ici, son souhait sera satisfait. Et c'est pas pour rien que je le dis. Mais ce que je ressens au fond de moi, nécessite des prières »