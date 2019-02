AUDIO - La haine de Me Moussa Diop envers Touba: « On doit raser Ila Touba avec un bulldozer et aller faire Ila Fouta »

La razzia du candidat Idrissa Seck à Touba, après la publications des premières tendances sorties des urnes dans la cité religieuse, a mis hors de lui le patron de la société Dakar Dem Dikk, qui a tout simplement conseiller au Président sortant de détruire l'infrastructure autoroutière qu'il a construite pour permettre aux fidèles et autres populations de rallier plus facilement la ville sainte.

“Quand j'ai entendu les résultats de Touba, je n'ai eu qu'une seule idée en tête: C'est de prendre un bulldozer et d'aller raser Ila Touba (l’autoroute qui relie Dakar et environs à la cité religieuse) et en faire Ila Fouta....Macky doit arrêter d’investir à Touba", a déclaré Me Moussa Diop sur les ondes de la Rfm. Ecoutez un extrait de son intervention !!!