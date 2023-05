Abdou Karim Fofana "brule" le rapport de Alioune Tine et se fait "insulté" sur les réseaux sociaux

La seule nouveauté dans le rapport d’ @aliounetine16 est qu'il reconnait enfin que Sonko a un projet insurrectionnel qu'il n'a pourtant jamais condamné.Tout ce qu'il dénonce dans le rapport decoule de ce projet subversif et insurrectionnel auquel l'Etat doit faire face.

Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, s’est amusé à critiquer le rapport sur la démocratie au Sénégal de AfricaJom center, un organisation dirigée par Alioune Tine. Il s’est fait vite "insulté", après avoir soutenu que Tine reconnait enfin que « Sonko a un projet insurrectionnel ».« La seule nouveauté dans le rapport d’ @aliounetine16 est qu'il reconnait enfin que Sonko a un projet insurrectionnel qu'il n'a pourtant jamais condamné. Tout ce qu'il dénonce dans le rapport découle de ce projet subversif et insurrectionnel auquel l'Etat doit faire face », a twitté Fofana.Très vite, il s’est fait recadré par un "Pastéfien". « Le seul constat unanimement reconnu est la médiocrité et l'imbécilité qui vous troublent jusque dans vos écrits. On ne peut vous lire sans constater la haine infernale que vous avez vis-à-vis de l'homme du peuple ».Pour calmer le jeu, il a juste ajouté : « Faites ce que vous savez faire de mieux… ».