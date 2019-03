Abdou Karim Sall : «Idrissa Seck n’est pas un croyant»

Le refus de l’opposition de cautionner la victoire de Macky Sall lors de la Présidentielle du 24 février 2019 n’est pas du gout du Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Très en verve contre ces opposants et plus particulièrement contre Idrissa Seck, Abdou Karim Sall décrète que ce dernier «n’est pas un croyant».