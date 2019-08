Abdoul Ball sur l’avenir de la SDE: « nous continuerons d’exister même si le contrat est adjugé à Suez »

Abdoul Ball, Directeur général de la Sénégalaise des eaux (Sde) a évoqué l’avenir de la société chargée de la gestion de l’eau depuis 23 ans au Sénégal, au 31 décembre 2019, après la signature en juin d’un avenant, prorogeant ainsi le contrat en cours pour une durée de six (6) mois, à compter du 1er juillet 2019.



« Nous avons bien compris que quelque soit le scénario, la Sénégalaise des eaux va être là dans les pires des cas, c'est-à-dire ce à quoi je ne crois pas, mais si jamais tout le monde sentait adjuger ce marché à Suez, il faut bien qu’il y ait une transition. Et puis nous continuerons d’exister parce que nous sommes une société de la place », souligne-t-il.



« La Sde ne sera pas liquidée contrairement à ce qui a été dit. Nous avons des filières dont une qui s’occupe du rural, c'est-à-dire la Sénégalaise des eaux en milieu rural (SDER) qui, aujourd’hui va gérer l’eau en milieu rural de la même manière que nous le faisons en milieu urbain, dans plus de 600 villages du Sénégal », a ajouté le Dg.



Il a également évoqué d’autres activités à faire au Sénégal et des contacts qu’ils ont avec des sociétés de la place et Afrique de l’ouest qui souhaitent un accompagnement et comme ils l’ont fait en RD Congo et à la Mecque, car le label de la Sde est reconnu.



S’agissant du personnel, M. Ball a rappelé que l’appel d’offre à clairement dit que tout le personnel est reversé à la nouvelle société qui gagnerait le marché. Mais le personnel qui souhaite rester, il y en aura à la Sde.