Abdoul Mbaye sur la suppression du poste de Pm :"le changement prochain du Sénégal en un émirat ne sera pas une surprise"

La suppression du poste de Premier ministre conduira le Sénégal à la quatrième modification de sa Constitution par @Macky_Sall. Le recul démocratique engagé se poursuivant, le changement prochain du Sénégal en un émirat ne sera pas une surprise.#Saxaljeef — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) 6 avril 2019

La suppression du poste de Premier ministre au Sénégal annoncée par le président Macky Sall via Mahammad Boun Abdallah Dionne, nouvellement reconduit à ce poste, fait jaser. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), par ailleurs ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye,s’invite au débat. Il déclare via Twitter que:« le recul démocratique engagé se poursuivant,le changement prochain du Sénégal en un émirat ne sera pas une surprise » .