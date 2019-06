Abdoulaye Sow, 2e vice-président de la FSF: « l’ambition c’est de gagner la Coupe d’Afrique des Nations »

Le message de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ne souffre d’aucune ambiguïté. L’objectif assigné au sélectionneur des « Lions », c’est de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « Je ne vais pas faire la fine bouche. L’ambition de l’equipe nationale, c’est de remporter la Coupe d’Afrique des Nations. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Et il faut les prendre un à un. Mais l’ambition, c’est la Coupe », a déclaré Abdoulaye Sow après la remise du drapeau par le président de la République aux joueurs de l’equipe nationale.



Rendez-vous après la Can, à l’heure du bilan...