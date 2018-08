Abdoulaye Wilane à Khalifa Sall : «S’il interjette appel, il n’aura plus de grâce»

Alors que les Conseils du maire de Dakar, Khalifa Sall, se préparent à se pourvoir en cassation, son ancien camarade de parti et non moins porte-parole du Parti socialiste (Ps) lui conseille de ne pas enclencher cette action. Car, pour Abdoulaye Wilane, après la cassation, il n’y aura plus de possibilité de grâce.



Et, explique-t-il, Macky Sall serait parfaitement capable de lui accorder son pardon au vu de ce qu’il a fait pour Karim Wade : «Pour un Président qui a pratiquement gracié Karim Wade, rien ne l’empêcherais de prendre la même mesure pour Khalifa Sall e t ses cinq autres codétenus», soutient-il.



Le maire de Kaffrine d’ajouter dans des propos repris par Seneweb : «Vouloir pendant qu’il est encore en prison, pendant qu’on veut en faire un candidat en prison, interjeter appel pour faire mousser davantage, cela ne me parait pas intelligent».