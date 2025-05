Abidjan : Ousmane Sonko salue la vision du nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah

À son arrivée à Abidjan, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah. Il a salué un « homme engagé, doté d’une vision claire et tournée vers le progrès pour l’institution continentale ».



« J’ai eu l’agréable plaisir de recevoir le président élu de la BAD, monsieur Sidi Ould TAH, qui m’a fait l’honneur de me rendre une visite de courtoisie sitôt que je suis arrivé à Abidjan », a déclaré chef du gouvernement.



« J'ai accueilli un homme serein, engagé, porteur d’une vision claire, ambitieuse et progressiste pour l’institution continentale », a-t-il ajouté.



Le Premier ministre lui a renouvelé ses vœux de pleine réussite dans l’exercice de son mandat.