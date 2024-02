Abrogation du corps électoral : Macky Sall reporte de facto l'élection présidentielle et entre dans l'histoire

Le Rubicon franchi, il reste à voir jusqu’où mèneront les conséquences. C’est acté le président de la République, Macky Sall entre dans l’histoire politique du Sénégal. Et de quelle manière ? C’est selon. Ainsi, il devient le premier président du Sénégal à reporter une élection présidentielle. Le Sénégal n’en a jamais connu. Les raisons évoquées sont-elle suffisantes pour prendre cette lourde responsabilité de reporter une élection présidentielle. A-t-on suffisamment pris la mesure des conséquences de cette décision. Dans tous les cas les raisons invoquées semblent « artificielles ».



Pourtant lui, Macky Sall étant président de la République, avait à plusieurs fois assuré au peuple de ne jamais reporter l’élection présidentielle. Et l’on se rappelle la ferme réaction de Macky Sall en 2012. Lorsqu’une idée de report des élections a été agitée par Abdoulaye Wade et ses partisans.



Aujourd’hui, comme un arroseur arrosé Macky Sall a finalement repoussé l’élection présidentielle, et sine die. Puisqu’il faudra encore fixer un autre calendrier. Le suspense risque de perdurer.