Absence de Premier ministre au Conseil des ministres : Encore une brouille Diomaye et Sonko ?

La poignée de main "glaciale" du 16 octobre





Quelques jours plus tôt, une autre séquence a cristallisé l'attention d'une large frange des Sénégalais. Lors de la remise symbolique du livre blanc sur le "massacre des Tirailleurs sénégalais" le jeudi 16 octobre, une vidéo devenue virale a mis en lumière l'attitude du Premier ministre.



La poignée de main entre le chef du Gouvernement et le président de la République est apparue comme très froide, quasi-indifférente. Ousmane Sonko est même apparu si pressé qu'il a laissé le Président au milieu de la salle. La caméra a capturé un Premier ministre ne semblant pas dans son assiette, l'air dépité ou en bisbille avec le président de la République. Ce manque d'égard a été dénoncé par certains comme un "manque de respect" envers la clé de voûte des institutions.



Une absence de communication officielle qui alimente les supputations

L'absence confirmée d'Ousmane Sonko au Conseil des ministres ravive ces spéculations et les commentaires. Si un membre du gouvernement a bien confirmé son absence au "rituel hebdomadaire", la raison de celle-ci n'a pas été communiquée. La source est restée assez évasive avant de raccrocher.



Cette absence de communication claire et officielle justifie les interrogations légitimes sur un problème entre le Président et son Premier ministre. Ces tensions supposées ne seraient pas inédites. Il y a quelques mois, le Premier ministre avait tenu des propos retentissants qui avaient fait les choux gras de la presse nationale et internationale, en déclarant que le Président "manque d’autorité" et qu'il n’avait qu’à le "laisser gouverner".



Ces déclarations avaient laissé présager d'un divorce imminent. Toutefois, des sources avaient révélé que des bonnes volontés avaient réussi à recoller les morceaux et à réunir les deux plus hautes autorités du pays.