Abuja: le nouveau complexe du siège de la CEDEAO «sera opérationnel courant mars 2026»

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a annoncé, mardi 03 février, que le nouveau complexe du siège de l’Institution à Abuja (Nigéria) «sera opérationnel courant mars 2026». Selon un communiqué, ce siège abritera «la Commission, le Parlement et la Cour de justice» de la CEDEAO.



Bâti sur une superficie de sept (07) hectares et situé sur le long de l’aéroport d’Abuja, l’édifice est actuellement achevé à 96%, selon le rapport d’une visite de terrain d’une «forte délégation» de la Commission de la CEDEAO, conduite par son président Dr Omar Alieu Touray. «Les 4% restants concernent des travaux généraux de remise en l’état dans les bâtiments, ainsi qu’une correction des défauts, les essais et la mise en service», assure le communiqué.



Surnommé «l’œil de l’Afrique de l’ouest», le nouveau bâtiment est entièrement financé et construit par la Chine, par l’intermédiaire de l’Agence chinoise de coopération internationale au développement.