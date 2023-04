Accident ​Vdn 3: l’homme qui a été mortellement renversé par un véhicule est le frère du Procureur Alioune Ndao

Tragique accident sur la Voie de dégagement nord (VDN) 3 de Guédiawaye samedi soir. Après la coupure du jeûne, un septuagénaire qui se dégourdissait les jambes, a été mortellement fauché à hauteur de Hamo 04, par un véhicule taxi à l’immatriculation inconnue.



D’après les témoins et les automobilistes qui ont tout de suite accouru pour secourir la victime et qui sont cités par Dak’Media, le chauffeur ne s’est pas arrêté malgré la violence du choc, laissant derrière lui, la victime agonisante.



L’identité de la victime, qui était jusqu’à la tombée de la nuit un mystère, alors que la police avait fini de se déployer sur les lieux du choc, est désormais connue. Il s’agit de Ibrahima Ndao, le frère de l’ancien Procureur de la République Alioune Ndao de la Crei et qui a récemment déclaré sa candidature lors pour la Présidentielle de 2024 et qui enchaîne les sorties et révélations sur le régime de Macky Sall.



Monsieur Ibrahima Ndao enseignait au département Génie Electrique de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar où il assurait les cours Législation du Travail. Il enseignait également à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).