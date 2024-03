Accident de son convoi: Khalifa Sall interrompt ses activités de campagne

Le convoi de la coalition Khalifa Président Dakar a été impliqué dans un accident malheureux dans la zone de Keur Massar - Malika Yeumbeul, entraînant ainsi cinq blessés.



Un événement malheureux qui a conduit à l'interruption de activités de campagne de ladite coalition.



" Nous tenons à rassurer les militants que nous ne pourrons pas continuer nos visites de proximité pour le moment", a annoncé la coalition Khalifa Président dans un communiqué, tout in exprimant " ces sincères excuses pour tout désagrément causé aux personnes concernées et à leurs proches."



Le candidat Khalifa Ababacar Sall promet de travailler avec "diligence pour minimiser les interruptions et continuer à avancer malgré les circonstances actuelles."