Accident du véhicule d'un club de Ligue 2 en Guinée: les autorités annonce un bilan de 9 morts

Les autorités guinéennes ont fait part vendredi d’un bilan de 9 morts, suite à l’accident survenu jeudi. L’Etoile de Guinée, équipe de football évoluant en deuxième division guinéenne, a été victime d’un accident de la circulation. Plusieurs joueurs ont trouvé la mort et d’autres ont été blessés.Dans un communiqué dont PressAfrik a reçu copie ce vendredi, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, la Fédération guinéenne de football et la Ligue guinéenne de football professionnel, ont annoncé un bilan de 9 morts, tous sociétaires du club de foot.L’Etoile de Guinée, club appartenant à l’ancien international guinéen, Pascal Feindouno, se rendait à Kankan pour affronter Karifamoriyah FC pour le compte de la première journée de Ligue 2.