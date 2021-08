Accident mortel : Mansour Faye et deux autres ministres maliens attendus à Kaolack ce lundi

La ministre en charge des Transports du Mali, et son collègue ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Al Hamdou Ag Ilène, sont depuis hier, dimanche au Sénégal. Ils sont attendus ce lundi à Kaolack (centre) ou un camion immatriculé malien a tué quatre (4) personnes qui étaient à bord d’un taxi.



Ils seront accompagnés de Moise Sarr, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, et de Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Les autorités sénégalaises et maliennes vont se rendre chez les familles des victimes de l’accident tragique survenu la semaine dernière dans la capitale du Saloum.