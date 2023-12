Accusations de Me Moussa Diop: Aly Ngouille Ndiaye et Dr Moussa Cissé convoqués à la Sureté Urbaine

L'enquête menée, sur ordre du procureur, par les policiers de la Sûreté urbaine (SU) contre des informations livrées par l'ancien Directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop relatives à un scandale présumé de contrat d'exploitation de mine de diamant au sommet de l'Etat, se poursuit. Nos confrères du journal L'Observateur nous apprennent que l'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye est convoqué ce mercredi à la police centrale de Dakar.



Me Moussa Diop attribuait à Aly Ngouille Ndiaye la paternité d'un courrier en direction de l'homme d'affaire Jean Claude Mimran qu’il avait exhibé en conférence pour étayer ses révélations explosives.



Le journal ajoute que l’ancien ministre de l’Agriculture n’est pas le seul plaignant convoqué à la SU. L’ancien directeur des Mines et de la Géologie Dr Ousmane Cissé, qui a également porté plainte contre Me Moussa Diop, qui l’a cité dans l’affaire, sera auditionné par les enquêteurs de la SU.



Me Moussa Diop est depuis 48 heures en garde à vue à la SU. Celle-ci a été prolongée sur ordre du procureur de la République.