PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Achat de 45.000 tonnes d’arachides : «Le pari est réalisable. Nous pensons pouvoir y arriver» (SONACOS)



Achat de 45.000 tonnes d’arachides : «Le pari est réalisable. Nous pensons pouvoir y arriver» (SONACOS)
A l’occasion d’une tournée économique à Kaolack, le Premier ministre Ousmane Sonko avait instruit la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), afin qu’elle achète 450.000 tonnes d’arachides pour la campagne de commercialisation 2025-2026, alors que l’objectif initial était de 250.000 tonnes. Dans une interview accordée à L’Observateur, le directeur de la structure, El Hadji Ndane Diagne, assure que «le pari est réalisable» et qu’il pense «pouvoir y arriver». 

Le directeur de la SONACOS  a aussi précisé avoir «commencé à mobiliser les financements» auprès de l’Etat, des banques locales et de certaines institutions étrangères. 

En ce qui concerne «le plan de restructuration de la SONACOS», qui avait fermé ses portes pendant deux (02) ans, El Hadji Ndane Diagne assure être «dans la phase de finalisation» des appels d’offre et du projet. «Nous pensons que tout sera opérationnel avant le dernier trimestre de l’année 2026». 

La campagne de commercialisation de cette saison avait commencé timidement, en raison des difficultés financières de certains acteurs, qui avaient appelé l'Etat à l'aide
Charles KOSSONOU

Mercredi 7 Janvier 2026 - 10:06


