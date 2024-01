Adama Gaye sur la position de Macky sur les énergies fossiles : « Il veut s’accrocher au train du passé »

Le président de la République, Macky Sall, est contre la guerre contre les énergies fossiles. Le 1er décembre 2023 à la deuxième journée de la Conférence des Nations-Unies sur le climat qui s’est tenue à Dubaï, il a réaffirmé sa position ferme sur les droits des pays en développement détenteurs d’énergies fossiles notamment le pétrole et le gaz de les exploiter pour leur émergence. Interrogé sur cette position du chef de l’Etat sénégalais, Adama Gaye, journaliste écrivain, de répondre que c’est parce que « Macky Sall veut s’accrocher au train du passé ».



A l’émission Grand jury du dimanche sur Rfm, de ce 14 janvier, M. Gaye a déclaré : « on ne peut pas arrêter la mort de l’histoire avec le lave beige. Aujourd’hui, les énergies qui comptent le plus sont celles des énergies vertes où les pays africains ont encore plus d’atouts ».



Pour le journaliste exilé au Caire, les énergies fossiles sont considérées par l’Arabie Saoudite comme les énergies du 20e siècle.



Avant de donner des exemples : « le solaire, l’éolienne, l’idio-electricité, voilà où les gens orientent les investisseurs et beaucoup de pays commencent à attirer des investisseurs dans ce domaine ».