Le processus de digitalisation de l’état civil connaît une avancée notable au Sénégal. « Sur les 629 centres d’état civil recensés à travers le pays, 66 % sont désormais numérisés », a annoncé, jeudi, le directeur général de l’Agence nationale de l’état civil (ANEC), Matar Ndao, en marge de l’ouverture d’une session de formation de trois jours à la mairie de Guédiawayedestinée à trente-six officiers et agents issus de douze centres de la place.







Selon le directeur général, la numérisation d’un centre repose sur l'installation d’un logiciel de gestion, l’amélioration de la connectivité et la mise en service de la plateforme « Sama État civil », un outil qui permet aux citoyens d’effectuer leurs demandes d’actes administratifs directement en ligne. Pour mener à bien ce projet, l’ANEC a adopté une stratégie de maillage sectoriel consistant à intervenir zone par zone afin de résoudre les difficultés locales.







L'agence a choisi de concentrer ses efforts actuels sur la région de Dakar pour y régler les problèmes recensés dans les 77 centres que compte la zone, avant de dupliquer la démarche dans le reste du pays. Dans la région capitale, seuls cinq centres d’état civil restent encore à intégrer dans le dispositif de digitalisation.







Cette modernisation va également s'étendre à la diaspora. Le développement du système d’état civil consulaire est achevé et une rencontre avec les services consulaires est programmée dans les prochains jours pour préparer son déploiement. Par ailleurs, Matar Ndao a abordé la question du statut des officiers et agents du secteur, précisant que des réflexions sont en cours pour les regrouper au sein d’un corps dédié afin de mieux valoriser leurs fonctions et sécuriser leurs emplois.

