Affaire « baiser forcé »: la FIFA tranche et suspend le président de la Fédération espagnole

Le comité disciplinaire de la FIFA annonce la suspension provisoire de Luis Rubiales de "toutes activités relatives au football au niveau national et international".



Cette suspension s'applique dans un premier temps pour 90 jours, en attendant la suite de la procédure disciplinaire engagée jeudi par la FIFA.



La FIFA interdit aussi à Luis Rubiales et à la fédération espagnole d'entrer en contact avec Jennifer Hermoso et son entourage, rapporte RMC Sport.