Affaire Aziz Dabala : les avocats de Nabou Leye vont faire une demande de liberté provisoire

Nabou Lèye, danseuse inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis le 30 août dernier, pour son implication présumée dans le double meurtre de Abdou Aziz Ba dit « Aziz Dabala » et son colocataire Boubacar Gano alias « Wally », pourrait bientôt voir ses avocats introduire une demande de liberté provisoire.



Selon le journal Les Échos, bien que Nabou Lèye et ses co-inculpés n’aient pas encore été entendus au fond par le juge d'instruction, ses avocats sont déterminés à ne pas attendre cette étape pour déposer leur requête. Convaincus de son innocence, ils espèrent obtenir sa libération avant une éventuelle audition au fond.



Toutefois, des facteurs tels que le déménagement du tribunal de Pikine-Guédiawaye vers de nouveaux locaux et les vacances judiciaires pourraient retarder l’instruction de cette affaire, rallongeant ainsi la détention préventive de Nabou Lèye.