Affaire Boffa Bayotte : Le Juge d'instruction refuse la demande de libération provisoire des 25 détenus

Le Juge d'instruction près du Tribunal de Grande instance de Ziguinchor, au sud du Sénégal, a refusé la liberté provisoire des 25 détenus, dans l’affaire Boffa Bayotte. Ces derniers continuent toujours, avec leur avocat, Me Clédor Ciré Ly, de clamer leur innocence dans ce dossier.



Le 6 janvier 2018, 14 bûcherons ont été tués dans la forêt de Boffa-Bayotte en Casamance. Une attaque qui a fait «14 morts constatés et 7 blessés et trois personnes qui réussiront à s’échapper indemnes». L’enquête ouverte à la suite de ce drame et les premières auditions effectuaient ont révélé que «les victimes sont tombées dans une embuscade.



Les personnes inculpées sont poursuivies pour quatre chefs d’inculpation «association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation».