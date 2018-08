Affaire Cheikh Bamba Dièye : La Cojer/Touba invite Macky Sall à répondre par le mépris

Samedi, le leader du Fsd/Bj a été convoqué par la Division d’investigation criminelle (Dic) pour avoir tenu des « propos outrageants » à l’encontre de la magistrature, et avait «refusé» d’aller répondre à la convocation.



Ces jeunes « républicains » ont estimé que la déclaration de Cheikh Bama Dièye «ne mérite pas toute l’importance et le tollé que cela a suscité ». Ils ont souhaité que le Président Sall «consacre l’essentiel de ses actions dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui assaillent les populations ».



En Assemblée générale à Touba Guédé, cette jeunesse du parti de Macky Sall a qualifié cette attitude de M. Dièye de«provocation orchestrée par l’opposition » afin d'avoir le «buzz».



«A compter d’aujourd’hui, nous avons décidé de tourner le dos aux leaders qui entretiennent encore des querelles de chapelle. Plus question de rester devant la manipulation des adultes qui font des jeunes leurs bras armés pour des intérêts crypto personnel», soutiennent-ils..