Affaire Cheikh Tidiane Gadio: ​Me El hadji Diouf dénonce une "presse mal intentionnée"

Présent au point de presse de l’ancien ministre des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio, Me El hadji Diouf a dénoncé une presse mal intentionnée qui a longtemps tenu des propos diffamatoires pour salir la peau de l’un des meilleurs fils de l’Afrique.



« Ce vendredi 21 décembre est grand jour pour le Sénégal et toute l’Afrique, car la lumière est faite, malgré les diffamations pour salir la peau de l’un des meilleurs fils de l’Afrique », a déploré l’avocat.



Me Diouf a plaidé pour la formation des journalistes sur les questions juridiques, entre autres. « Nous avons besoin dans les rédactions de journalistes formés et spécialisés sur les questions juridique, économique, politique ect, car toute personne arrêtée bénéficie d’une présomption d’innocence, a-t-rappelé.