Affaire Faux médecin: le ministère de la Santé déclare n’avoir signé de contrat avec aucun tiers

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, le Sénégal a mis en place un système qui a pour objet la prévention et la détection des maladies.

Ce système accorde une place importante aux maladies évitables par la vaccination mais aussi et surtout celle à potentiel épidémique. Il est basé sur des rapports périodiques des structures de santé.



Dans ce système l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), centre collaborateur de l’OMS est un élément capital dans le dispositif grâce à son apport dans la confirmation des diagnostics virologiques.

Il s’agit d’un laboratoire P4 habilité a assuré cette fonction de par ses compétences et ses équipements .



Le COVID 19 maladie hautement contagieuse et pourvu d’un potentiel épidémique avéré aujourd’hui entre dans le cadre de ces maladies actuellement sous surveillance depuis qu’elle a été déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale.



Le MSAS ne se prononce jamais dans le cadre de son système de surveillance en dehors des résultats virologiques fourni par l’IPD. Il s’agit donc pour nous du seul laboratoire actuellement habité à se prononcer sur la confirmation de cette maladie au Sénégal.



Actuellement tous les malades diagnostiqués, tous résultats disponibles positifs comme négatif des cas suspects prélevés proviennent exclusivement de l’IPD.

A ce jour,le Ministère de la santé et l’action sociale n’a signé aucun contrat avec une tierce personne.