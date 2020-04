Affaire Hiba Thiam : ​Retour de parquet pour Dame Amar et Cie

Libération online vient d'apprendre que Dame Amar et Cie, déférés devant le parquet dans l'affaire Hiba Thiam ce mercredi, viennent de bénéficier d'un retour de parquet. En faveur des nouvelles mesures prises par l'administration pénitentiaire, depuis l'apparition du coronavirus, ils "dormiront" dans la cave du Palais de Justice.



Hiba Thiam, Directrice administrative et financière d’ACT Afrique Group, une société de conseil, d’intermédiation financière et de marketing, établie au PointE, est décédée dans la nuit de vendredi 3 avril à samedi 4 avril 2020 dans un appartement sis au chic quartier des Almadies (Dakar), lors d'une soirée privée organisée par une bande de potes.