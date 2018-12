Affaire Kalidou Koulibaly : la Serie A suspendue ?

Décidément, le match entre l’Inter Milan et Naples est loin d’être terminé. Après la polémique autour de Kalidou Koulibaly, victime d’actes racistes, un supporter des Nerazurri est décédé après avoir été blessé lors d’affrontements avec les tifosi de Naples. Une succession d’incidents évoquée le président de la fédération italienne de football (FIGC), informe Footmercato.



En effet, Gabriele Gravina est revenu sur les coulisses du match entre l’Inter Milan et Naples (1-0) pour Il Messaggero. « Suspendre le championnat ? Je ne sais pas, c’est encore trop frais. Il s’agit d’un problème d’ordre public. Ce qui s’est passé est très grave. Sur le terrain, j’ai vu des gens nerveux, et si l’arbitre a commis des erreurs, il sera évalué », a ainsi déclaré Gabriele Gravina.