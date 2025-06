Affaire ONAS : Dr Cheikh Dieng, la pile de dossier et le renvoi du procès

Dr Cheikh Dieng, ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement, (ONAS) a comparu hier, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar dans l'affaire qui l'oppose aux entreprises Vicas et Delta.D’après Les Échos, c'est avec une pile de dossiers qu'il s'est présenté à l'audience pour se défendre, comme il l'avait dit lorsqu’il a obtenu le rabat du délibéré et la réouverture des débats, pour cette affaire qui a été déjà plaidée.Malheureusement, le journal rapporte que le dossier a été renvoyé pour jugement par le tribunal à la date du 24 septembre 2025 sur demande des avocats du plaignant.La même source renseigne que ces « derniers ont confié qu'ils ne sont pas dans les dispositions de plaider cette affaire », tout en précisant n’avoir pas encore communiqué leur dossier à la partie adverse.Pour rappel, Cheikh Dieng est traîné à la justice pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles à la suite d'une citation directe que lui ont servie les sociétés Vicas et Delta, deux entreprises évoluant dans le secteur de l’assainissement.C'est au cours d'une conférence de presse que l’ancien DG de l’ONAS avait accusé publiquement le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, d’avoir orchestré son éviction. Il affirmait que ce dernier avait favorisé, par entente directe, l’attribution de marchés de curage de canaux à Dakar et dans plusieurs régions de l’intérieur à Vicas et Delta, deux entreprises qu’il décrivait comme étant en situation de quasi-monopole l’ONAS avec 52 % des parts entre 2021 et 2024.