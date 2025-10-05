Affaire Pape Abdoulaye Touré : Pape Malick Ndour libéré mais sous interdiction de sortie du territoire

L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été libéré après avoir été entendu dans les locaux de la Section de Recherches (SR) de Colobane. Cependant, sa liberté est conditionnée par une mesure restrictive significative. Selon iradio, l'interdiction de sortir du territoire (IST) national lui a été notifiée.
M. Ndour, qui a pu regagner son domicile, était entendu par la SR dans le cadre de l'épineuse affaire Pape Abdoulaye Touré. Les autorités judiciaires et la gendarmerie maintiennent ainsi la pression sur l'ancien dignitaire du régime précédent en le gardant à disposition pour les besoins de l'enquête.
L'ancien ministre est convoqué en lien avec l'affaire de l'étudiant Pape Abdoulaye Touré, un dossier qui avait créé une vive polémique et des tensions ces dernières années.
Pape Abdoulaye Touré, militant et sympathisant connu du projet politique du PASTEF, avait porté plainte pour des faits de séquestration et actes de torture présumés. Dans le cadre de cette procédure, il avait directement mis en cause plusieurs personnalités de l'ancien régime.
M. Ndour, qui a pu regagner son domicile, était entendu par la SR dans le cadre de l'épineuse affaire Pape Abdoulaye Touré. Les autorités judiciaires et la gendarmerie maintiennent ainsi la pression sur l'ancien dignitaire du régime précédent en le gardant à disposition pour les besoins de l'enquête.
L'ancien ministre est convoqué en lien avec l'affaire de l'étudiant Pape Abdoulaye Touré, un dossier qui avait créé une vive polémique et des tensions ces dernières années.
Pape Abdoulaye Touré, militant et sympathisant connu du projet politique du PASTEF, avait porté plainte pour des faits de séquestration et actes de torture présumés. Dans le cadre de cette procédure, il avait directement mis en cause plusieurs personnalités de l'ancien régime.
Autres articles
-
Tenue de l’antenne et irresponsabilité : Les médias face à l’honneur blessé des communautés religieuses et ethniques (Par Adama Sow, journaliste)
-
Pape Abdoulaye Touré après son audition : « j’ai livré ma déposition dans les moindres détails, avec des éléments factuels… »
-
Fraudes sur l’état civil, défaut de titre de séjour : Me Demba Ciré Bathily alerte sur les menaces pour la sécurité nationale
-
Propos injurieux contre Serigne Pape Makhtar Kébé : le Groupe Asfiyahi dénonce une dérive et appelle à l’intervention du CNRA
-
Inondations à Bakel : 178 familles déplacées après les lâchers d’eau du barrage de Manantali