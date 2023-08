Affaire Pape Alé NIANG: "Son pronostic vital pourrait être engagé", alerte Me Clédor Ciré Ly

Suite à la dégradation de son état de santé à cause de la grève de la faim qu'il a entamée depuis son arrestation le 29 juillet dernier, le journaliste Pape Alé Niang est depuis vendredi aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar. Me Ciré Clédor Ly, l'un de ses avocats, avertit l'Etat du Sénégal. Il informe via un communiqué que si son client n'est pas rapidement libéré, les autorités pourraient avoir "une surprise très amère"



"S’il n’est pas très rapidement mis fin à sa détention, l’Etat pourrait avoir une surprise très amère, car son refus de tout traitement, de toute alimentation et de toute médication, l’a mené dans une situation où son pronostic vital pourrait être engagé irréversiblement", peut-on lire dans la note.



Pour l'avocat, "l’opinion publique nationale et internationale doit savoir que son état de santé est très préoccupant pour ses avocats et cela découle d’un constat objectif".



Arrêté à la suite d'un Live sur sa page Facebook, Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt "pour avoir exercé avec objectivité et indépendance, son métier de journaliste et de commentateur".



Son conseiller alerte sur les conditions de son emprisonnement : "Son arrestation et sa détention ne répondent à aucune exigence de prévention d’un risque ou de sauvegarde de l’ordre public, mais procèdent de violations graves du droit à la liberté d’expression, de pensée, d’opinion, de critique des institutions, de libre critique de l’action des pouvoirs publics et d’information".



Me Clédor Ly de conclure : "Qu’il ne soit pas dit que ses Avocats n’ont pas lancé une alerte à l’adresse des autorités qui disposent d’instruments juridiques pour arrêter la machine judiciaire à tout moment".













