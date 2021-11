Me Didier Domat, avocat de Mathieu Valbuena s’est exprimé après le verdict prononcé du procès qui opposait son client à Benzema. Selon lui, Valbuena est soulagé par la sentence du juge.



"Mathieu Valbuena est soulagé du terme de cette procédure car ces dernières années ont été éprouvantes. Il a subi des préjudices sportifs difficilement réparables. Il a affronté cette épreuve avec courage, discrétion et honnêteté. Nous sommes satisfaits que sa qualité de victime ait pu être reconnue. Mon client attendait surtout une reconnaissance de son statut de victime. Il l'a eu, il est satisfait, il n'attend pas d'excuses de quiconque.", rapporte Me Domat au micro de RMC Sport.