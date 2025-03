Affaire Tabaski Ngom : le ministre de la Justice saisi pour la levée de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop

Le Parquet judiciaire financier a décidé d’accélérer le traitement du dossier impliquant Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, ainsi que plusieurs de ses présumés complices. PressAfrik a appris que le juge d’instruction du pool judiciaire financier souhaite entendre le député-maire de Louga, Moustapha Diop, dans cette affaire. À cet effet, le parquet financier a saisi le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, afin de solliciter la levée de son immunité parlementaire.Déjà, Momath Bâ, ancien directeur général de l’Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (Aprosi), a échappé à la détention après avoir consigné 90 millions de francs CFA à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). En revanche, la situation de Moustapha Diop semble plus délicate, son immunité pouvant être remise en cause.Rappelons que l’affaire remonte à janvier dernier. Une enquête menée par PressAfrik a révélé un présumé détournement de 700 millions de francs CFA impliquant Tabaski Ngom. Une grande partie des fonds détournés depuis les caisses de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) aurait été versée à Moustapha Diop, par l’intermédiaire de son chauffeur, Mbaye Ngom, et de celui de Dame Ibrahima Ndiaye.Alors l’évolution du dossier dépend désormais de la décision du ministre de la Justice et d’une éventuelle saisine de l’Assemblée nationale.