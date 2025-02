Affaire West African Energy : Samuel Sarr auditionné au fond le 12 février, ses avocats déposent une demande de liberté provisoire

La semaine prochaine s'annonce décisive dans l'affaire opposant Samuel Sarr à Moustapha Ndiaye et consorts dans le dossier de la West African Energy (WAE). Le magistrat instructeur a prévu d'auditionner l'ancien ministre ainsi que les experts-comptables Alioune Touré et Taïbou Mbaye du cabinet Mazars, informe le journal L’Observateur dans sa parution du jour.



Cette série d'interrogatoires intervient après le rejet de la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Samuel Sarr. Placé sous mandat de dépôt depuis le 28 novembre 2024 pour abus de biens sociaux évalués à 8,17 milliards de francs CFA, l'ancien Directeur général de WAE sera entendu sur le fond de l'affaire le 12 février prochain par le juge du deuxième cabinet d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Dakar.



Le journal fait savoir que la convocation, datée du 6 février, a été transmise à son avocat, Me Baboucar Cissé. Auparavant, Samuel Sarr avait déjà été convoqué par le magistrat instructeur lors de la rédaction du rapport de l'expert-comptable Alioune Touré. Cette nouvelle audition marquera donc la deuxième comparution de l'ancien ministre devant le cabinet d'instruction depuis son inculpation et son placement en détention au Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec.



L'audition de Samuel Sarr portera principalement sur les accusations d'abus de biens sociaux de 8,17 milliards de francs CFA formulées par Moustapha Ndiaye et ses co-plaignants. Le parquet, qui avait émis un avis défavorable à sa demande de liberté provisoire, attend toujours le rapport supplémentaire commandé à l'expert-comptable. Ce rapport doit apporter des clarifications sur la rémunération de Samuel Sarr ainsi que sur l'utilisation de 3,9 milliards de francs CFA.



Suite à la remise du rapport initial de l'expert-comptable Alioune Touré, dont les conclusions seraient largement favorables à leur client, les avocats de Samuel Sarr avaient déposé une demande de liberté provisoire. Cependant, le procureur de la République a rejeté cette requête, estimant que l'affaire constitue un trouble à l'ordre économique. Il a alors exigé un supplément d'informations sur deux points précis : la rémunération de Samuel Sarr et les justificatifs de l'utilisation des 3,9 milliards de francs CFA.



Le magistrat instructeur, suivant l'avis du parquet, a refusé la mise en liberté provisoire de Samuel Sarr et a fixé sa comparution au fond pour le 12 février. En réaction, ses avocats, Mes Baboucar Cissé, Amadou Dionwar Soumaré et Cheikh Amadou Ndiaye, ont immédiatement interjeté appel contre cette décision rendue le 5 février. L'acte d'appel leur a été notifié le lendemain, le 6 février.



La semaine à venir s'annonce donc cruciale pour la suite de la procédure. En plus de l'audition de Samuel Sarr, le magistrat a convoqué les experts-comptables Alioune Touré et Taïbou Mbaye du cabinet Mazars. Par ailleurs, Moustapha Ndiaye, à l'origine de la plainte, a déjà été entendu par le juge sur les faits reprochés à Samuel Sarr.