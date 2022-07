Du nouveau dans l’affaire de la « Force spéciale ».. Alors que l’on parle de la « fuite » de Pape Mamadou Seck, une des personnes arrêtées dès les premières heures de cette affaire et internée à la Pavillon spéciale de l’hôpital Le Dantec, une nouvelle arrestation a été annoncée ce mercredi.



Il s’agit de Amy Dia dite Nadine, faisant partie des huit (8) mis en cause visés par les mandats d’arrêt.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, elle a été cueillie hier mardi, chez elle et conduite au commissariat central.



Présentée comme la coordonnatrice adjointe du parti Pastef Les Patriotes à Sahm Notaire (Dakar), elle sera présentée au procureur ce mercredi.



A noter que onze (11) membres de la « Force spéciale » sont actuellement en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt après leur arrestation lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, de la coalition Yewwi Askan Wi. Sept (7) autres visés par les mandats d’arrêt seraient actuellement en fuite. Il s’agit d’ Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Yaya Cissé, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati. Ces deux derniers sont localisés en Europe.



Ils sont tous poursuivis pour « pour complot contre l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d’un acte terroriste, détention illégale d’arme à feu et financement du terrorisme ».