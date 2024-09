Affaire des 215 milliards FCFA : Khadim Ba et Ibrahima Mar Fall présenté au procureur

Les choses se corsent davantage pour le patron de Locafrique, Khadim Ba. D'après des sources de PressAfrik monsieur Ba et le directeur général de Coris Bank , Ibrahima Mar Fall ont été conduits devant le procureur de la République près du tribunal de Dakar, ce lundi.



Khadim Ba et le DG de Coris Bank sont depuis quelques jours dans beaux draps. Ils sont tous les deux poursuivis pour délit de règlementation des changes par la Douane sénégalaise. L'affaire porte sur 215 milliards F CFA.