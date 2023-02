La cité Keur Gorgui, quartier où réside l’opposant Ousmane Sonko est sous surveillance des forces de l'ordre depuis mercredi. Toutes les issues qui mènent vers la maison du leader du Pastef sont barricadées, a constaté PressAfrik, ce jeudi matin.



Les entrées et les sorties des passants, les véhicules et motocyclistes contrôlées. Même les journalistes qui ont fait le déplacement n’échappent pas aux contrôles intempestifs des forces de l’ordre.



En effet, c'est ce jeudi que devrait se tenir le procès sur un détournement présumé de 29 milliards F CFA, opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse Sonko "d'injures" contre M. Niang, mais aussi de "faux et usage de faux dans un document administratif".



Le maire de Ziguinchor a affirmé que l'ancien ministre de la Jeunesse avait détourné 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines Agricoles Communautaire (PRODAC). Chose qu'il a d'ailleurs dénoncé plusieurs fois dans ses sorties médiatiques.



Mais Mame Mbaye Niang reproche au leader de Pastef de l’avoir diffamé en public sur la base d’un rapport qui n’existe pas.