Affaire des chèques volés au Trésor : les aveux explosifs de transitaires et le déballage du présumé cerveau

Du nouveau dans l'affaire dite de mafia des chèques du Trésor falsifiés et importations non déclarées. Depuis l'éclatement de cette affaire, de nombreux transitaires impliqués, passent à la caisse, en remboursant au Trésor les sommes volées au bureau "Guichet et compte dépôt". Libération, dans sa parution de ce mardi, informe les mis en cause sont passés aveux .



Tel est le cas de Mamadou Ly