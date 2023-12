Affaire détournement présumé à l’Université de Ziguinchor: Volte-face dans les déclarations de la principale accusatrice

Après le tollé suscité par la grave accusation de détournement de plus de « 23 millions de francs CFA » formulée par Mme Fatoumata Sandigui à l’endroit du Professeur Daouda Niang Diatta, il y a un véritable rebondissement dans cette affaire. En effet, Mme Sandigui par ailleurs ancienne présidente du GIE Zig-Propreté déballe et vilipende ses commanditaires.







Elle a été manipulée et utilisée pour raconter des contre-vérités dans le but de porter atteinte à l’honneur du Professeur Diatta et ternir ainsi son image aux yeux de la communauté.







Elle cite nommément Mme Mané Astou Diop, un membre de l’administration de l’UASZ, et M. Dame Diop, un enseignant-chercheur, de l’avoir embarquée naïvement dans un règlement de compte dont elle ignore les véritables contours. Elle détient des preuves matérielles très compromettantes contre Mme Mané et M. Dame Diop pour étayer ses allégations.







Concernant Mme MANE et M. Dame DIOP leurs motivations seraient crypto-personnelles contre le Professeur Daouda Niang DIATTA, argue-t-elle. « Je ne les connaissais ni d’Adam ni d’Eve. Ils ont débarqué un jour chez moi, me promettant de m’aider si j’acceptais de ternir l’image de Daouda (…) Ils ont payé tout ce qu’il fallait pour l’organisation de la conférence de presse, ils m’ont dicté ce que je devais dire et comment je devais le dire… Dame Diop est venu me chercher en voiture le matin du vendredi 1erdécembre pour m’amener à l’UASZ. Je regrette vraiment mon acte. Daouda et Ndiémé m’ont toujours soutenue et ont été les seuls à nous aider quand nous avons été licenciés de l’UASZ en 2020. Je leur demande pardon. »







En tout état de cause, cette affaire donne l’allure d’un règlement de compte contre M. Diatta, un mathématicien qui, au-delà de ses fonctions de Directeur de la DISI est un redoutable syndicaliste qui a porté des batailles importantes avec le SAES. C’est lui qui avait démasqué Mme Astou Diop Mané lorsque celle-ci, alors comptable-matières, avait irrégulièrement organisé la vente de véhicules de l’UASZ à 500 000Fcfa et 300 000Fcfa, véhicules qu’elle avait elle-même achetés. Elle a échappé à une radiation certaine après cette bourde professionnelle empreinte de fausseté et de malhonnêteté.







Interpelé, M. Diatta récuse ces accusations, se désole de constater ce degré de méchanceté gratuite au point de payer des gens pour inventer des histoires invraisemblables et se félicite que les commanditaires aient pu être démasqués après seulement 24h avec des preuves tangibles. Au-delà des médias, il promet une suite judiciaire adaptée.





Pour lui, son seul tort a été « d’avoir, avec sa collègue Mme Sow, accompagné des femmes et des vigiles abusés en 2020 jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs entreprises respectives et déroulent avec professionnalisme des marchés publics et ce, sans rien attendre en retour ».





Il affirme qu’il continuera toujours à mener son « combat pour l’équité sociale » et fera en sorte de « démasquer ces mal intentionnés tapis dans l’ombre qui utilisent des personnes vulnérables comme les vigiles et les femmes de ménage pourle diaboliser, le décrédibiliser et espérer aboutir à leurs fins ».



A suivre…