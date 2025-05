Affaire du lotissement BOA : Farba Ngom de nouveau auditionné par la Section de recherches

Pour la deuxième fois en quelques jours, Farba Ngom, actuellement incarcéré, a été extrait de prison pour être entendu par les autorités judiciaires. Lors de sa première audition, il avait été inculpé par le juge du premier cabinet pour "association de malfaiteurs en bande criminelle organisée". Mardi 6 mai 2025, il a de nouveau été conduit à la Section de recherches de Colobane pour une nouvelle audition, bien plus longue que la précédente.



Selon les informations rapportées par Libération dans son édition du mercredi 7 mai, cette nouvelle audition ne concernait pas l’affaire de la Centif, pour laquelle il est actuellement en détention, mais portait plutôt sur une enquête des gendarmes relative au lotissement BOA. Le journal précise que l’audition a principalement porté sur les conditions de cession de terrains dans ce lotissement à des Sociétés civiles immobilières (SCI), dont Farba Ngom serait le propriétaire.



À l’issue de cette audition, le maire des Agnam a regagné sa cellule, tandis que l’enquête se poursuit. Libération révèle que le parquet financier, sous la supervision du parquet général, pilote cette affaire. Pas moins de douze SCI seraient concernées par cette investigation, selon les informations du quotidien.



Cette nouvelle audition confirme que les investigations judiciaires s’élargissent et pourraient impliquer d’autres acteurs dans ce dossier sensible lié à la gestion foncière.