Affaire du professeur d'EPS de Mbour accusé de coucher avec des gamins: c'est le patron de l'auberge Ciré Sall qui livraient les gosses au prédateur

Libération révèle que le gérant d'une auberge est entre les mains de la gendarmerie de Mbour. En toute connaissance de cause, il mettait une chambre à la disposition du professeur d'Éducation physique et sportive (EPS); Ciré Sall, qui abusait de ses élèves et anciens élèves.