Affaire du véhicule de 80 millions : Dr Cheikh Dieng accuse son ministre tutelle (Cheikh Tidiane Dieye) de "machination et de manipulation"

L'affaire du véhicule d’une valeur de 80 millions FCFA offert à Dr Cheikh Dieng par une entreprise soumissionnaire aux marchés de l’ONAS a été largement médiatisée. Ce vendredi, devant un parterre de journalistes, l'intéressé a tenu à défendre son honneur.



Dr Cheikh Dieng explique à qui veut l’entendre qu'il fait l’objet d’une volonté manifeste de nuire à sa réputation. Selon lui, c'est son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dieye, qui est à l'origine de cette cabale, accuse-t-il.



Dr Cheikh Dieng a brandi comme preuve une lettre de correspondance devant la presse, dans laquelle il précise que le 9 juillet, son ministre de tutelle lui a adressé une note lui reprochant d’avoir bénéficié d’un véhicule et lui demandant de le restituer.



« Ma réponse au ministre était la suivante : Vous m’avez écrit le 9 juillet, or je vous informe que depuis le 5, la carte grise était au nom de l’entreprise. Donc, je n’ai pas besoin de vous pour m’enseigner la droiture, car je la pratique déjà. Il y a clairement une volonté de me nuire. La lettre qui m’était destinée a été envoyée en copie au Premier ministre (Ousmane Sonko) et au Président de la République ( Bassirou Diomaye Faye) Cependant, lorsque j'ai répondu au ministre Cheikh Tidiane Dieye en lui indiquant que la carte grise était déjà au nom de l'entreprise avant qu'il n'envoie sa lettre, il a choisi de ne pas transmettre cette information au Premier ministre et au Président, préférant la garder pour lui. C’est là que commence la malhonnêteté», a-t-il fait savoir.



Il a ajouté que le comble de la situation est que, après son limogeage, le ministre aurait attendu le mois d'août pour faire surgir cette affaire de véhicule à travers une journaliste qu'il aurait rémunérée pour nuire à sa réputation. Pour Dr Cheikh Dieng "cela constitue une manipulation flagrante."



Pour ce qui des accusations de recrutement massif au sein de L'ONAS, Dr Cheikh Dieng de faire savoir que depuis son arrivée il n'a recruté que cinq personnes, des postes vacants. "Et je pense que j'en ai le droit en tant que directeur général", s'est t-il défendu.