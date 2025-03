Affaire zone des Niayes : GCO porte plainte contre le lanceur d'alerte Julien Potron pour diffamation (Documents)

Une citation directe pour diffamation

Dans le cadre de cette plainte, GCO a servi une citation directe à Julien Potron par le biais du cabinet de Maître Seynabou Diaw Faye, huissier de justice près de la Cour d'Appel et des tribunaux de Thiès. Selon la société, Potron aurait publié des déclarations sur son profil LinkedIn accusant GCO de corruption et de malversation, des accusations qu'ils jugent infondées et susceptibles de nuire à leur réputation. GCO évoque notamment un rapport circonstancié rédigé par Potron, intitulé "Rapports circonstanciés sur la situation historique, sociale et environnementale de la mine ERAMET GCO dans la zone des Niayes - Sénégal", qu'ils qualifient de sans fondement et diffamatoire.



Dans leur citation, les avocats de GCO affirment que ces propos ont porté gravement atteinte à l'honneur et à l'image de l'entreprise, violant ainsi les articles du Code pénal sénégalais concernant la diffamation. L'entreprise demande que Julien Potron soit déclaré coupable de diffamation et condamné à verser une indemnisation de 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. En plus de cette somme, GCO demande la publication de la décision du tribunal dans plusieurs journaux sénégalais et la mise en œuvre de sanctions sévères, y compris la contrainte par corps si nécessaire.



La réaction de Julien Potron

Julien Potron, de son côté, a réagi vivement sur sa page LinkedIn, exprimant sa surprise et son incompréhension face à cette mise en demeure. Potron se dit prêt à faire face à ce procès et à défendre ses propos. Il a mis en lien son article sur LinkedIn et invite les internautes à juger de la véracité de ses déclarations. Dans son message, Potron évoque également les conditions de vie des populations locales, qu'il estime avoir souffert des agissements d'ERAMET dans la zone des Niayes. Il laisse entendre qu'un procès pourrait être l'occasion de faire la lumière sur ce qu'il considère comme un "scandale" en cours.



Julien Potron est le CEO de Nadji-Bi Groupe SA et basé à Mbour. Il s'est fait connaître pour son rôle de lanceur d'alerte concernant ces questions, publiant plusieurs documents et articles détaillant les problèmes qu'il identifie dans les pratiques d'ERAMET. La société, quant à elle, réfute ces accusations et maintient qu'elle respecte les normes environnementales et sociales en vigueur au Sénégal.



Ce procès, qui débutera le 7 avril 2025, pourrait être un tournant dans l’affaire des Niayes. Il pourrait offrir un espace pour un débat public sur les pratiques et les responsabilités des entreprises extractives au Sénégal. La société ERAMET, par le biais de sa filiale GCO, est accusée par plusieurs observateurs et parties prenantes de ne pas respecter ses obligations sociales et environnementales. L'entreprise est également dans la ligne de mire de certains militants et acteurs de la société civile, qui dénoncent des pratiques jugées non-transparentes et nuisibles pour l'environnement et les populations locales.