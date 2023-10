Afflux massif de migrants irréguliers en Espagne: les îles Canaries saturées, 3000 mineurs enregistrés

Malgré les alertes, les interceptions, les naufrages, les morts et les rétentions dans les centres, les départs de migrants sénégalais vers l’archipel espagnol des Canaries se multiplient. Faute de places pour les accueillir, les derniers arrivants dorment à même le sol dans les ports.



Selon le journal Enquête, 3000 mineurs sont dans les centres de rétention.



D’après les derniers chiffres du ministère espagnol de l’intérieur, les Canaries ont vu arriver 14 976 migrants entre le 1er janvier et le 30 septembre, soit une hausse de près de 20% par rapport à la même période de 2022. Depuis le début du mois d’octobre 2023, la forte augmentation des débarquements est qualifiée de « sans précédent » par la presse espagnole depuis 2020, dit la même source.



Deux jours plus tôt, vendredi, ajoute le journal espagnol spécialisé sur les questions migratoires, les garde-côtes espagnols avaient porté assistance à au moins 908 migrants sub-sahariens, dont des femmes et des enfants, en une journée. Selon les secours maritimes, cinq embarcations avec 526 personnes à bord ont été prises en charge sur l'île d'El Hierro, la plus à l'ouest des Canaries.



Trois autres bateaux ont été conduits vers l'ile de Grande Canarie et deux autres sur celle de Tenerife, informe le journal EnQuête.