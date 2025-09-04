Afrique: menace sur les opérations de maintien de la paix en raison des coupes budgétaires américaines

Après la baisse drastique de l'aide au développement américaine, la baisse des aides aux opérations de maintien de la paix inquiète l'ONU. Donald Trump a annulé la semaine dernière 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère qui avaient pourtant été validés par le Congrès. Parmi ces aides, 800 millions devaient financer les opérations de maintien de la paix dans le monde, dont la moitié sont menées sur le continent africain. Selon l'ONU, cela peut compromettre la sécurité des civils en particulier au Soudan du Sud et en RDC.

RFI

