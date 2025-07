AfroBasket 2025 : les Lionnes s’écroulent en prolongations contre l’Ouganda (70-73)

Malgré un bon départ, les basketteuses sénégalaises ont chuté face à l’Ouganda après prolongations (70-73), pour leur deuxième sortie de l’AfroBasket. Deuxièmes de leur groupe après cette défaite, les Lionnes devront jouer un barrage face au Rwanda mercredi pour accéder aux quarts de finale.



La douzième médaille d’or semble encore bien loin : en s’inclinant lundi contre l’Ouganda au terme des prolongations, l’Equipe Nationale féminine de basket du Sénégal va devoir passer par un barrage périlleux contre le Rwanda. Les Lionnes courent derrière leur douzième et dernier titre depuis une décennie et l’édition 2015, et les droits à l’erreur n’existent désormais plus vraiment pour reconquérir la couronne continentale. À commencer par le match de mercredi contre le Rwanda, après cette deuxième sortie frustrante face à des dures à cuir ougandaises qui ont imposé un combat infernal aux joueuses d’Otis Hughley Jr, passées par toutes les situations.



Wiwsport