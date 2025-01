Agenda 2025 : Sambou Biagui institut le Prix Babacar Touré comme récompense aux entreprises de presse qui s’occupent le mieux de leurs employés

Le directeur général de la Maison de la Presse (MP) Babacar Touré a listé un certain nombre de projets pour l’année 2025 allant de la mise en place d’un centre de perfectionnement à la tenue au mois de mai d’un Salon international des médias d’Afrique, en passant par l’institution du Prix Babacar Touré pour les entreprises de presse.



« Je suis ravi de vous présenter quelques projets phares que nous mettrons en œuvre cette année », a dit Sambou Biagui, lors d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel au personnel et représentants d’associations de presse, ayant leur siège à la Maison de la Presse.



Le directeur général de l’Agence de Presse sénégalaise (APS), Momar Diong, a pris part à cette cérémonie.



Le Centre de perfectionnement sera un espace dédié à la formation continue des journalistes, où des experts animeront des ateliers sur divers supports de communication, a indiqué le directeur de la Maison de la presse.



« Ce centre sera un lieu où nous pourrons apprendre les uns des autres, développer nos compétences et rester à jour avec les dernières tendances du journalisme et de la communication. La qualité de l’information que nous délivrons est primordiale, et investir dans notre formation est un pas essentiel vers l’excellence », a-t-il ajouté.



Quant au Salon international des médias d’Afrique (SIMA), prévu en mai 2025, il sera une plateforme idéale pour mettre en avant notre diversité médiatique, échanger sur les innovations dans le secteur, et établir des partenariats stratégiques avec des acteurs régionaux et internationaux, selon M. Biagui.



Le directeur général de la Maison de la presse a également évoqué le programme « Carte Presse », qui facilitera la vulgarisation des œuvres des journalistes écrivains à travers des séances de dédicaces.



Il a indiqué que le Prix « Babacar Touré », qui va être institué, va récompenser « les entreprises de presse qui prennent soin de leurs employés sur le plan professionnel et social ».



Sambou Biagui a également promis, dans une rubrique dénommée « Dotation de locaux » d’ »octroyer des bureaux aux associations de presse qui n’en disposent pas encore, afin d’encourager leurs activités ».



Un programme de ‘’Prise en charge médicale’’ sera également déroulé par la Maison de la presse pour « aider à alléger les factures médicales pour certains journalistes, favorisant ainsi leur bien-être », a-t-il encore listé.



Il a souligné que l’un des objectifs majeurs qu’il souhaite mettre en avant cette année, est le renforcement de la collaboration entre les différentes associations de médias pour faire de la Maison de la presse un lieu de rencontre et d’échange entre les acteurs de la presse.



« Ensemble nous avons le pouvoir de transformer notre paysage médiatique. En unissant nos forces, en partageant nos ressources et en soutenant mutuellement nos initiatives, nous pouvons bâtir un Sénégal où chaque voix compte et où la liberté d’expression est pleinement respectée », a-t-il fait valoir.



Sambou Biagui a insisté sur son engagement à « créer un environnement propice à la collaboration, crucial pour favoriser le travail collectif et l’échange d’idées ».



« Nous avons dans cet esprit l’opportunité de nous rassembler pour célébrer non seulement le passage à une nouvelle année, mais aussi notre engagement commun envers un secteur médiatique dynamique, responsable et innovant », a-t-il déclaré.



Le directeur général de l’APS, Momar Diong, a relevé que la Maison de la presse connait aujourd’hui une « seconde vie et un nouveau souffle ».



Occupant les niveaux 3 et 4 du bâtiment, l’APS va s’investir pleinement dans les activités de la Maison de la presse, a dit son directeur, relevant que c’est toujours avec beaucoup de diligence que les services de la MP répondent aux besoins exprimés par l’agence.



Momar Diong s’est également engagé à participer aux efforts d’assainissement et d’entretien de la Maison de la presse.



« Il est de notre devoir que cette infrastructure soit entretenue, soit un bon cadre de vie et de travail », a-t-il souligné.



Au terme de la cérémonie, les agents et les représentants d’associations de presse ont reçu des cadeaux de la part de la MP. Ces derniers ont émis des vœux pour une consécration de tous les projets, rapporte l’Aps.