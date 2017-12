Aide aux femmes chrétiennes : Mariama Sarr dégage une enveloppe de 9 millions de francs CFA

Les femmes chrétiennes de Kaolack ont reçu ce samedi, une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour les préparatifs de la célébration de Noël. En plus de cette somme d’argent qui sera répartie entre les 500 femmes qui composent les 9 communautés de base, 50 kits d’eau et des canettes de boisson leur ont été offerts.



L’adjointe au maire, Diégane Wone Ly, par ailleurs présidente de la Commission sociale et de lutte contre la pauvreté de déclarer que ce geste n’est pas une nouveauté puisque l’édile de la commune en a fait une habitude. Ce qui lui fait dire que «le maire de Kaolack est un maire social qui pense à tout le monde».



Ce don est bien accueilli par ces femmes représentées par Félicité Ndione Coly, coordonnatrice des 9 communautés de base : «Par ma voix et au nom de notre aumônier et de notre curé, disons au maire merci. Nous n’avons jamais reçu d’aide avant sa venue», se réjouit-elle.



Et d’ajouter : «Depuis qu’elle est là, elle ne cesse de nous appuyer et depuis qu’on reçoit cette aide, les fêtes se passent très bien. Le maire est là aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens. Lors des fêtes de Tabaski il appuie les musulmans et il s’est dit qu’obligatoirement il faut qu’il le fasse pour les chrétiens. Jamais aucun maire ne l’a fait avant Mariama Sarr. Et pour cela, nous l’en remercions».